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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Das Geschäft in der Wüste

ORF KidsStaffel 1Folge 51vom 15.05.2026
Kiwi: Das Geschäft in der Wüste

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Kiwi Staffel 2

Folge 51: Kiwi: Das Geschäft in der Wüste

6 Min.Folge vom 15.05.2026

Eigentlich wollten die Kiwis mit ihrem neuen Wohnwagen einen Ausflug machen, doch da haben sie eine Autopanne mitten in der Wüste! Zum Glück treffen die zwei auf eine freundliche Eidechse, die ihnen weiterhelfen kann. Bildquelle: ORF/Dandelooo

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