Kiwi: Twini im WeltraumJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 52: Kiwi: Twini im Weltraum
6 Min.Folge vom 15.05.2026
Die Kiwis besuchen das Planetarium. Obwohl man die Ausstellungsstücke nicht angreifen darf, hantiert der freche Twini an einer seltsamen Maschine herum und – zack – findet er sich plötzlich auf einem fremden Planeten wieder! Twiki und der schlaue Wissenschaftler setzen alles daran, Twini wieder auf die Erde zurückzuholen. Bildquelle: ORF/Dandelooo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kiwi Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids