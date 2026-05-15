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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Twini im Weltraum

ORF KidsStaffel 1Folge 52vom 15.05.2026
Kiwi: Twini im Weltraum

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Kiwi Staffel 2

Folge 52: Kiwi: Twini im Weltraum

6 Min.Folge vom 15.05.2026

Die Kiwis besuchen das Planetarium. Obwohl man die Ausstellungsstücke nicht angreifen darf, hantiert der freche Twini an einer seltsamen Maschine herum und – zack – findet er sich plötzlich auf einem fremden Planeten wieder! Twiki und der schlaue Wissenschaftler setzen alles daran, Twini wieder auf die Erde zurückzuholen. Bildquelle: ORF/Dandelooo

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