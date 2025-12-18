Folge vom 18.12.2025
Bosbach warnt: „Dann wird Deutschland seinen Wohlstand verlieren“Jetzt kostenlos streamen
KLARTEXT Deutschland
Folge vom 18.12.2025: Bosbach warnt: „Dann wird Deutschland seinen Wohlstand verlieren“
42 Min.Folge vom 18.12.2025
Wolfgang Bosbach analysiert Deutschlands Lage: hohe Schulden, marode Infrastruktur, Bürokratie, Energiepreise und eine schleichende Deindustrialisierung belasten Wirtschaft und Alltag. Klimaziele dürften Wohlstand nicht verdrängen. Er spricht über Reformstau, Koalitionszwänge, AfD und Brandmauer sowie über Arbeit, Sozialstaat und politische Verantwortung. Deutschland sei stark, aber nicht unverwundbar.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0