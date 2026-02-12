Stimmen weg? Sahra Wagenknecht über Wahl-Krimi und "bescheuerte" BrandmauerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.02.2026: Stimmen weg? Sahra Wagenknecht über Wahl-Krimi und "bescheuerte" Brandmauer
BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht unterstreicht, warum sie die Brandmauer zur AfD für "völlig bescheuert" hält und erklärt, wie es mit dem BSW nun weitergeht. Außerdem fordert sie nach dem knappen Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl eine Neuauszählung der Stimmen - und wirft der Regierung vor, dies aus Machtkalkül zu blockieren. Der Partei fehlten nur rund 10.000 Stimmen für den Einzug ins Parlament. Laut Parteispitze ergaben Stichproben bereits viele Unregelmäßigkeiten.
