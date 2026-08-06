DDR-Erfahrung, Medien-Misstrauen, AfD-Boom: Henryk M. Broder über den rechten Osten | KLARTEXT DeutschlandJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.08.2026: DDR-Erfahrung, Medien-Misstrauen, AfD-Boom: Henryk M. Broder über den rechten Osten | KLARTEXT Deutschland
44 Min.Folge vom 06.08.2026
Warum ist die AfD ausgerechnet in Ostdeutschland so stark? Publizist Henryk M. Broder sieht einen entscheidenden Grund in der DDR-Vergangenheit: Viele Ostdeutsche hätten ein besonderes Gespür für staatliche Bevormundung, politische Propaganda und unehrliche Sprache. Er ist überzeugt: Wer verstehen will, warum der Osten rechts wählt, muss über den tiefen Vertrauensverlust gegenüber Politik, Medien und Institutionen sprechen.
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