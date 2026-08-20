Arche-Sprecher Wolfgang Bücher über Radikalisierung, TikTok und gescheiterte Integration | KLARTEXT DeutschlandJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.08.2026: Arche-Sprecher Wolfgang Bücher über Radikalisierung, TikTok und gescheiterte Integration | KLARTEXT Deutschland
40 Min.Folge vom 20.08.2026
Arche-Sprecher Wolfgang Büscher warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung muslimischer Kinder und Jugendlicher. Seit 2015 habe sich die Situation deutlich verändert. Er spricht von „Mini-Islamisten“ und „kleinen Hardcore-Muslimen“ – und zieht ein drastisches Fazit: „Bei uns scheitert die Integration dieser Menschen.“ Auf Schulhöfen und in sozialen Einrichtungen beobachtet Büscher nach eigenen Angaben religiösen Druck, Mobbing gegen westlich lebende Mädchen und Jugendliche, für islamistische Vo
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