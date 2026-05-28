Kristina Schröder über AfD-Wut, Corona und den deutschen KontrollverlustJetzt kostenlos streamen
KLARTEXT Deutschland
Folge vom 28.05.2026: Kristina Schröder über AfD-Wut, Corona und den deutschen Kontrollverlust
45 Min.Folge vom 28.05.2026
Die frühere Familienministerin Kristina Schröder rechnet bei KLARTEXT Deutschland scharf mit Politik und Gesellschaft ab. Millionen Menschen würden die AfD laut Schröder nicht aus Überzeugung, sondern aus Frust wählen. Die etablierte Politik regiere immer stärker „am Wähler vorbei“. Auch die Corona-Politik, die Migrationspolitik seit 2015 sowie die Energiewende kritisiert Schröder massiv. Schulschließungen und Grundrechtseinschränkungen hätten sie damals „unfassbar entsetzt“.
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