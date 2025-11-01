Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

ORF1Staffel 1Folge 10vom 01.11.2025
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen Groß - Das unglaubliche DuellJetzt kostenlos streamen

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Folge 10: Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

195 Min.Folge vom 01.11.2025

Show voller Überraschungen: Kai Pflaume bringt Profis und Nachwuchs zusammen - von Tanz über Film bis Tennis. Bei "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell". Wer schafft die spektakulärsten Challenges? Inhalt: In der neuen Ausgabe haben sich junge Talente mit prominenten Profis gemessen. Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov traten gegen zehnjährige Turntalente an, Til Schweiger gegen die 14-jährige Lola, und Boris Becker gegen den kleinen Florian. Weitere Stars wie Ina Müller, Amy MacDonald und Jan Josef Liefers sorgten für Unterhaltung und Spannung. Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
ORF1
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Alle 1 Staffeln und Folgen