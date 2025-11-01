Klein gegen Groß - Das unglaubliche DuellJetzt kostenlos streamen
195 Min.Folge vom 01.11.2025
Show voller Überraschungen: Kai Pflaume bringt Profis und Nachwuchs zusammen - von Tanz über Film bis Tennis. Bei "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell". Wer schafft die spektakulärsten Challenges? Inhalt: In der neuen Ausgabe haben sich junge Talente mit prominenten Profis gemessen. Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov traten gegen zehnjährige Turntalente an, Til Schweiger gegen die 14-jährige Lola, und Boris Becker gegen den kleinen Florian. Weitere Stars wie Ina Müller, Amy MacDonald und Jan Josef Liefers sorgten für Unterhaltung und Spannung. Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander
