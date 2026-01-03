Klein gegen Groß - Das unglaubliche DuellJetzt kostenlos streamen
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Folge 12: Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
184 Min.Folge vom 03.01.2026
Ländergrenzen, Filmpuzzles, Schlagzeugbattle und ein spektakulärer Säulen-Sprint: In einer neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß" fordern Kinder – diesmal auch zwei aus Österreich – prominente Persönlichkeiten zu außergewöhnlichen Duellen heraus. Mit dabei sind unter anderem Skispringer Thomas Morgenstern, Fußball-Weltmeister Christoph Kramer, Comedian Olaf Schubert, Iris Berben, Jan Josef Liefers, Quiz-Experte Manuel Hobiger sowie Hollywood-Ikone Linda Evans. Moderiert wird die Familienshow von Kai Pflaume.
Copyrights:© ORF 1