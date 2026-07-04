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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Folge 27: Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
195 Min.Folge vom 04.07.2026
Erinnerungen an Blockbuster, Snowboard-Überschläge auf dem Trampolin und ungewöhnliche Aufgaben für einen Bagger: Kai Pflaume präsentiert die zehn spektakulären Challenges, bei denen Kinder mit besonderen Talenten gegen Prominente wie Boris Becker, Jan Ullrich, Ina Müller, Christian Tramitz oder Fabian Hambüchen antreten. Bildquelle: ORF
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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
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