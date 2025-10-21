Staffel 1Folge 24vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 24: Ich will backen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Es ist der Geburtstag des Generals, und die kleine Prinzessin beschließt, ihm einen Kuchen zu backen. Wird die Schlossküche groß genug für zwei Köche sein?
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films