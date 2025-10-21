Staffel 1Folge 28vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 28: Ich will meinen Schlitten
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin wünscht sich sehnlichst einen neuen, glänzenden Schlitten zum Spielen. Doch als sie ihn bekommt, erkennt sie die Vorteile ihres alten, kleinen Schlittens.
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films