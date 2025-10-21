Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 25vom 21.10.2025
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die kleine Prinzessin liebt Regentage – überall gibt es Pfützen zum Hineinspringen! Doch niemand sonst im Schloss möchte mitspielen – alle wollen lieber drinnen bleiben und trocken bleiben. „Drinnen ist langweilig“, singt die Prinzessin. Aber als die Dinge schiefgehen, denkt sie plötzlich, dass die anderen vielleicht doch recht haben…

