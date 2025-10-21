Staffel 2Folge 27vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 27: Ich will nicht tanzen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin will nicht zum Tanzunterricht – dort soll sie wie ein Schmetterling tanzen! Flatternd und schwebend – das ist sie einfach nicht! Also versteckt sie sich vor dem Dienstmädchen, doch unterwegs entdeckt sie, dass Tanzen viel mehr sein kann als nur ein Schmetterling zu sein…
Copyrights:© Illuminated Films