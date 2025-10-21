Staffel 2Folge 33vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 33: Ich kann ein Geheimnis bewahren
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Der General hat ein Geheimnis – und niemand im Schloss kennt es. Niemand – außer der kleinen Prinzessin. Und sie muss alles daransetzen, es vor den anderen Schlossbewohnern geheim zu halten… was gar nicht so einfach ist…
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films