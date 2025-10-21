Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 35vom 21.10.2025
Folge 35: Ich will einen Schatz finden

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Heute ist Schatzsuche im Schloss – und alle sind ganz aufgeregt! Letztes Jahr hat die kleine Prinzessin kein einziges Schokoladenei gefunden, also ist sie dieses Mal fest entschlossen. Als sie dann sogar eine Karte mit den Verstecken entdeckt, denkt sie: Das wäre doch kein richtiges Schummeln… oder etwa doch?!

