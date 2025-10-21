Staffel 3Folge 21vom 21.10.2025
Ich will nicht Klavier spielenJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 21: Ich will nicht Klavier spielen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin ist sehr aufgeregt, als Tante mit einem Klavier im Schloss ankommt, aber das Klavierspielen zu lernen erfordert viel harte Arbeit und Übung...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films