Staffel 3Folge 30vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 30: Alfi soll über Nacht bleiben
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Prinzessin und Alfie machen eine Übernachtungsparty im Schloss, aber Schlaf ist das Letzte, woran die Prinzessin denkt – denn sie überredet Alfie, mit ihr auf nächtliche Drachenjagd zu gehen...
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films