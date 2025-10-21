Staffel 3Folge 34vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 34: Ich soll nicht herumkommandieren
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin hat ihr eigenes Café eröffnet, mit Alfie als ihrem Kellner. Aber ein Café zu führen erfordert viel Organisation, und Alfie mag es nicht, wenn man ihm sagt, was er tun soll. Die Prinzessin ist bestürzt, als Alfie ein Konkurrenzcafé eröffnet...
