Kleines Land ganz groß
Folge 2: Monaco
48 Min.Folge vom 25.08.2026
Das glamouröse Fürstentum Monaco, eingebettet zwischen der französischen Mittelmeerküste und den Seealpen, beeindruckt trotz seiner winzigen Fläche mit atemberaubender Architektur und einer faszinierenden Küste. Hier treffen höchste Bevölkerungsdichte und innovative Landgewinnung auf die natürliche Schönheit der Landschaft.
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