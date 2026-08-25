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Kleines Land ganz groß

Monaco

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 25.08.2026
Monaco

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Kleines Land ganz groß

Folge 2: Monaco

48 Min.Folge vom 25.08.2026

Das glamouröse Fürstentum Monaco, eingebettet zwischen der französischen Mittelmeerküste und den Seealpen, beeindruckt trotz seiner winzigen Fläche mit atemberaubender Architektur und einer faszinierenden Küste. Hier treffen höchste Bevölkerungsdichte und innovative Landgewinnung auf die natürliche Schönheit der Landschaft.

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