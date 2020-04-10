KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 11Jetzt kostenlos streamen
Folge 101: KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 11
Folge vom 10.04.2020
In Folge 11 beleuchten wir Permalandwirtin Eva Glatzer im Porträt. Außerdem erklären wir kompakt, was Feinstaub eigentlich genau ist. Und: Wie gehen wir richtig mit abgelaufenen Lebensmitteln um? Was sagt das Mindesthaltbarkeitsdatum aus? Wir haben nachgefragt.
