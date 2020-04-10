Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 11

PULS 4Staffel 1Folge 101vom 10.04.2020
KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 11

KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 11Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 101: KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 11

5 Min.Folge vom 10.04.2020Ab 6

In Folge 11 beleuchten wir Permalandwirtin Eva Glatzer im Porträt. Außerdem erklären wir kompakt, was Feinstaub eigentlich genau ist. Und: Wie gehen wir richtig mit abgelaufenen Lebensmitteln um? Was sagt das Mindesthaltbarkeitsdatum aus? Wir haben nachgefragt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen