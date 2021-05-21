Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.05.2021

PULS 4Staffel 1Folge 141vom 21.05.2021
Die Themen: - Kainbacher Schülerinnen und Schüler satteln um - ein Radprojekt bewegt dort die Gemeinde. Ein Lokalaugenschein. - Faktencheck: Sind Elektroautos Fluch oder Segen für die Umwelt?

