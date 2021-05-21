KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.05.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 141: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.05.2021
5 Min.Folge vom 21.05.2021Ab 6
Die Themen: - Kainbacher Schülerinnen und Schüler satteln um - ein Radprojekt bewegt dort die Gemeinde. Ein Lokalaugenschein. - Faktencheck: Sind Elektroautos Fluch oder Segen für die Umwelt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen