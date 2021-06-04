Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 08.06.2021

PULS 4Staffel 1Folge 155vom 04.06.2021
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 08.06.2021

5 Min.Folge vom 04.06.2021Ab 6

Die Themen: - Lokalaugenschein: Ein stromerzeugender Fischlift an einem niederösterreichischen Kraftwerk soll Fischen das Leben erleichtern. - Macht eine CO2-Steuer Sinn, um unsere Leben umweltfreundlicher zu gestalten? Ein Faktencheck.

