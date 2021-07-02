KLIMAHELDINNEN - DAS NACHHALTIGKEITS-MAGAZIN VOM 06.07.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 183: KLIMAHELDINNEN - DAS NACHHALTIGKEITS-MAGAZIN VOM 06.07.2021
5 Min.Folge vom 02.07.2021Ab 6
Wir haben einen inklusiven Biohof in der Steiermark besucht und schauen uns an, ob Bäume pflanzen wirklich die Lösung für unser Klimaproblem ist.
