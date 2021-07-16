KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 20.07.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 197: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 20.07.2021
5 Min.Folge vom 16.07.2021Ab 6
Die Themen: - Expertin erklärt: So wirken heimische Kräuter. - Selbstgemacht: Wirksames Hausmittel gegen Gelsenstiche.
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KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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