KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 31.08.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 239: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 31.08.2021
5 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 6
KLIMAHELDiNNEN mit diesen Themen: Wie ein Start-up den milliardenschweren Werbemarkt für Klimaschutz nutzen möchte. und: Was sich hinter dem Begriff Biodiversität verbirgt. Außerdem: Wie mehr Frauenrechte den Klimawandel ausbremsen.
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KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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