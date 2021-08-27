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KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 31.08.2021

PULS 4Staffel 1Folge 239vom 27.08.2021
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Folge 239: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 31.08.2021

5 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 6

KLIMAHELDiNNEN mit diesen Themen: Wie ein Start-up den milliardenschweren Werbemarkt für Klimaschutz nutzen möchte. und: Was sich hinter dem Begriff Biodiversität verbirgt. Außerdem: Wie mehr Frauenrechte den Klimawandel ausbremsen.

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