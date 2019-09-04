KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 29.08.2019Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 247: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 29.08.2019
8 Min.Folge vom 04.09.2019Ab 6
In der ersten Folge von KLIMAHELDiNNEN erklärt das Team der Sendung die Hintergründe zum Welterschöpfungstag. Außerdem gibt es einfache Tipps für jede und jeden, um Strom zu sparen. Zudem wird mit Mythen zum Thema Glasmüll aufgeräumt. Eine Sendung voller spannender Infos und leicht umsetzbarer Praxistipps zum Thema Umweltschutz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen