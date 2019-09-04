Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 29.08.2019

PULS 4Staffel 1Folge 247vom 04.09.2019
8 Min.Folge vom 04.09.2019Ab 6

In der ersten Folge von KLIMAHELDiNNEN erklärt das Team der Sendung die Hintergründe zum Welterschöpfungstag. Außerdem gibt es einfache Tipps für jede und jeden, um Strom zu sparen. Zudem wird mit Mythen zum Thema Glasmüll aufgeräumt. Eine Sendung voller spannender Infos und leicht umsetzbarer Praxistipps zum Thema Umweltschutz.

