KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 14.09.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 253: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 14.09.2021
5 Min.Folge vom 10.09.2021Ab 6
- Besuch am Gnadenhof für Hühner - Hintergrundwissen: So viel Lebensmittel verschwenden wir.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen