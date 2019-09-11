KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 11.09.2019Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 254: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 11.09.2019
8 Min.Folge vom 11.09.2019Ab 6
Die Kinder und Jugendlichen, die sich bei „Fridays for Future“ für Umweltschutz stark machen, werden in dieser Folge von KLIMAHELDiNNEN portraitiert. Des weiteren klärt die Sendung auf, was Treibhausgase eigentlich genau sind und welche Mythen rund um die Papierentsorgung richtig und falsch sind. Praktisch einfach umsetzbar sind die Tipps gegen Lebensmittelverschwendung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen