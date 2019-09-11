Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 11.09.2019

PULS 4Staffel 1Folge 254vom 11.09.2019
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 11.09.2019

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 11.09.2019Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 254: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 11.09.2019

8 Min.Folge vom 11.09.2019Ab 6

Die Kinder und Jugendlichen, die sich bei „Fridays for Future“ für Umweltschutz stark machen, werden in dieser Folge von KLIMAHELDiNNEN portraitiert. Des weiteren klärt die Sendung auf, was Treibhausgase eigentlich genau sind und welche Mythen rund um die Papierentsorgung richtig und falsch sind. Praktisch einfach umsetzbar sind die Tipps gegen Lebensmittelverschwendung.

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

