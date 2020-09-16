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KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 16.09.2020

PULS 4Staffel 1Folge 260vom 16.09.2020
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Folge 260: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 16.09.2020

5 Min.Folge vom 16.09.2020Ab 6

Wir stellen eine junge Niederösterreicherin vor, die sich für bestäubende Insekten einsetzt. Und: Windeln am Prüfstand. Wie belasten Einwegwindeln unsere Umwelt und welche Alternativen gibt es?

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