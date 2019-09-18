Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 261vom 18.09.2019
In dieser Folge sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, Bewusstsein über Umweltschutz zu schaffen. Außerdem beleuchten wir die Wahlprogramme der Parteien für die anstehende Nationalratswahl: Wie sehr liegt ihnen Klimaschutz am Herzen? Zum Abschluss schauen wir uns Plastikverpackungen und ihre Entsorgung an.

