KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 18.09.2019Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 261: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 18.09.2019
8 Min.Folge vom 18.09.2019Ab 6
In dieser Folge sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, Bewusstsein über Umweltschutz zu schaffen. Außerdem beleuchten wir die Wahlprogramme der Parteien für die anstehende Nationalratswahl: Wie sehr liegt ihnen Klimaschutz am Herzen? Zum Abschluss schauen wir uns Plastikverpackungen und ihre Entsorgung an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen