Folge 267: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 23.09.2020
5 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 6
In der aktuellen Folge zeigen wir an einem Praxisbericht, wie ein nachhaltiges Leben in der Familie gelingt. Außerdem: Mittels Stadtklimaanalyse Städte lebenswerter machen. Kompakt erklärt: So funktioniert "Photovoltaik".
