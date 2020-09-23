Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.09.2020

PULS 4Staffel 1Folge 267vom 23.09.2020
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.09.2020

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.09.2020Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 267: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.09.2020

5 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 6

Diesmal bei KLIMAHELDiNNEN: Nachhaltig Kapselkaffee genießen - ein österreichischer Hersteller präsentiert eine Lösung. Kompakt erklärt: Das bedeutet "Greenwashing". Und diese Nachhaltigkeits-Apps bieten uns eine Einkaufshilfe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen