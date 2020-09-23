KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.09.2020Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 267: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.09.2020
5 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 6
Diesmal bei KLIMAHELDiNNEN: Nachhaltig Kapselkaffee genießen - ein österreichischer Hersteller präsentiert eine Lösung. Kompakt erklärt: Das bedeutet "Greenwashing". Und diese Nachhaltigkeits-Apps bieten uns eine Einkaufshilfe.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen