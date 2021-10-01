KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 05.10.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 274: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 05.10.2021
5 Min.Folge vom 01.10.2021Ab 6
- Lokalaugenschein: Naturnaher Kartoffelanbau in Niederösterreich. - Climate Impact Day: Klimaschutz-Schwerpunkttag für Unternehmen.
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KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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