KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 29.01.2020

PULS 4Staffel 1Folge 28vom 29.01.2020
5 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 6

- Welche Klimaziele verfolgt die EU für das kommende Jahrzehnt? Das KLIMAHELDiNNEN-Team fasst zusammen. - Einige wirtschaftlich erfolgreiche, österreichische Unternehmen setzen Aktivitäten zum Umweltschutz. Die Verantwortlichen erklären, warum. - Das richtige Heizen und Lüften spart Strom und schont die Umwelt. Wie man nachhaltig heizt, wird in einfachen Tipps erklärt.

PULS 4
