Folge 34: KLIMAHELDINNEN - Staffel 2 Folge 1
5 Min.Folge vom 03.02.2020Ab 6
- Welche Klimaziele verfolgt die EU für das kommende Jahrzehnt? Das KLIMAHELDiNNEN-Team fasst zusammen. - Einige wirtschaftlich erfolgreiche, österreichische Unternehmen setzen Aktivitäten zum Umweltschutz. Die Verantwortlichen erklären, warum. - Das richtige Heizen und Lüften spart Strom und schont die Umwelt. Wie man nachhaltig heizt, wird in einfachen Tipps erklärt.
