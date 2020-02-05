Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Staffel 2 Folge 2

PULS 4Staffel 1Folge 36vom 05.02.2020
KLIMAHELDiNNEN - Staffel 2 Folge 2

KLIMAHELDiNNEN

Folge 36: KLIMAHELDiNNEN - Staffel 2 Folge 2

5 Min.Folge vom 05.02.2020Ab 6

Der Energy Globe Award hat von Österreich aus eine Weltkarriere hingelegt. Initiator und Organisator Wolfgang Neumann im Portrait. Wovon genau sprechen wir, wenn von "fossilen Brennstoffen" die Rede ist? Die Energielieferanten werden blitzschnell erklärt. Welche Umweltziele verfolgt die Regierung? Das türkis-grüne Regierungsprogramm unter der Lupe.

