Folge 43: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 16.02.2021
5 Min.Folge vom 12.02.2021Ab 6
Die Themen: - Verpackungsfrei einkaufen: so geht's. - Gehen unsere Elektrogeräte wirklich zu einem geplanten Zeitpunkt kaputt? Ein Check.
