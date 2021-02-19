Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 23.02.2021

PULS 4Staffel 1Folge 50vom 19.02.2021
5 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 6

Die Themen: - Zweite Chance für Lebensmittel: Besuch bei "Lebensmittelrettern" in Oberösterreich. - Kompakt erklärt: Das bedeutet "Denaturierung". - Nachhaltige Monatshygiene: So vermeidet Frau Müll.

