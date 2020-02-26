KLIMAHELDINNEN - Staffel 2 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Folge 57: KLIMAHELDINNEN - Staffel 2 Folge 5
Folge vom 26.02.2020
So retten Sie Ihr Abendessen vor der Entsorgung: die App "Too Good to Go" im Porträt. Kompakt erklärt: Das verbirgt sich hinter dem Begriff "Littering". Experten verraten, welche Probleme Plastikmüll mit sich bringt und warum wir bestimmte Verpackungen trotzdem - noch - brauchen.
