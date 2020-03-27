KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 87: KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 9
5 Min. Ab 6
Näher beleuchtet: Ein modulares, umweltfreundliches Haus made in Austria. Kompakt erklärt: Was ist Biotreibstoff eigentlich und ist es hilfreich für unsere Umwelt?
