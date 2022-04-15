KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 19.04.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 105: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 19.04.2022
5 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 6
- Fische im Container: Startup will Fischzucht nachhaltiger machen. - Gletscherforscherin erklärt: Warum unsere Gletscher in Gefahr sind - und welche Folgen das für uns hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen