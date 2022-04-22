Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 26.04.2022

PULS 4Staffel 2Folge 112vom 22.04.2022
5 Min.Folge vom 22.04.2022Ab 6

- Pilz-Nährboden: ein Startup schenkt Kaffeesatz ein zweites Leben. - Reparaturbon: So werden Reparaturen in Wien leistbarer, damit Produkte länger halten und weniger Müll entsteht.

PULS 4
