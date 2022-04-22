KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 26.04.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 112: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 26.04.2022
5 Min.Folge vom 22.04.2022Ab 6
- Pilz-Nährboden: ein Startup schenkt Kaffeesatz ein zweites Leben. - Reparaturbon: So werden Reparaturen in Wien leistbarer, damit Produkte länger halten und weniger Müll entsteht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen