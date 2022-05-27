KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 31.05.2022Jetzt kostenlos streamen
Folge 147: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 31.05.2022
5 Min.Folge vom 27.05.2022Ab 6
- Bienen in der Stadt - so kann sich die Natur den urbanen Raum Stück für Stück zurückerobern. - Milchalternativen im Test - sie fällt die Klimabilanz von Soja-, Mandel- oder Haferdrinks aus.
