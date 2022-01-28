KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.02.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 28: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.02.2022
5 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 6
- Beim Sporteln die Natür schütze: der neue Trend "Plogging". - Lebensmittelverschwendung: So viel Essen landet im Müll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen