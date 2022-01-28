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KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.02.2022

PULS 4Staffel 2Folge 28vom 28.01.2022
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Folge 28: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.02.2022

5 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 6

- Beim Sporteln die Natür schütze: der neue Trend "Plogging". - Lebensmittelverschwendung: So viel Essen landet im Müll.

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