KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 08.02.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 35: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 08.02.2022
5 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 6
- Wasabi aus dem Burgenland: So wird die exotische Spezialität gezüchtet. - Selbst gemacht: Geschirrspülmittel.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen