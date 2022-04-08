Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 12.04.2022

PULS 4Staffel 2Folge 98vom 08.04.2022
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 12.04.2022

Folge 98: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 12.04.2022

5 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 6

- CO2 aus der Luft in die Erde: So funktioniert die neue Technologie. - Argumentationshilfe: Darum wissen wir, dass sich das Klima stärker denn je erwärmt.

