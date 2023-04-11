Mode aus LebensmittelabfällenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 101: Mode aus Lebensmittelabfällen
5 Min.Folge vom 11.04.2023
Die Modeindustrie ist einer der größten Klimasünder der Welt. So ist die Industrie für bis zu 10% der globalen CO2 Emissionen verantwortlich. Um ihr Label so nachhaltig wie möglich zu gestalten, produziert Mona Heiß Mode aus umweltfreundlichen Stoffen, die aus Lebensmittelabfällen hergestellt werden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen