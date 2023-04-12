Die psychische Belastung der KlimakriseJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 102: Die psychische Belastung der Klimakrise
5 Min.Folge vom 12.04.2023
Ein dumpfes, vages Gefühl im Bauch - so beschreibt der Klimajournalist Markus Englisch seine Klimaangst. Ein Phänomen, dass aufgrund der voranschreitenden Bedrohung der Klimakrise immer häufiger wird. Was genau Klimaangst ist und wie man einen guten Umgang damit findet erfahrt ihr im Beitrag.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen