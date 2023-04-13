Junges Engagement für Nachhaltigkeit Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 103: Junges Engagement für Nachhaltigkeit
5 Min.Folge vom 13.04.2023
Wer noch nicht weiß, wo es nach der Schule hingehen soll oder eine Alternative für Präsenz- und Zivildienst sucht, aufgepasst! Im Freiwilligen Umweltjahr kann man Berufserfahrung sammeln, sich für Studium- oder Berufswahl orientieren und sich 6 bis 12 Monate für Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit engagieren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen